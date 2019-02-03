В третьем мегаполисе страны завершился крупный фестиваль «U:hack». На фестиваль новых идей съехалась молодежь из всех регионов страны, около полутора тысяч участников заявили свои проекты по разным направлениям.

Победивших на фестивале поздравил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

«Я рад, что в вы все приехали из разных городов в Шымкент. Подобные фестивали будут у нас проводится регулярно. Всех победителей поздравляю, желаю удачи и процветания. И еще, дам совет, не уезжайте из Шымкента, нас ждет большое и счастливое будущее, вы нам нужны. Только за прошлый год, очень много молодежи со своими семьями переехали в наш город», — сказал Габидулла Абдрахимов.

Глава третьего мегаполиса поделился планами по развитию молодежного предпринимательства. Аким пояснил, что разработано множество программ поддержки малого и среднего бизнеса, востребованные проекты будут поддерживаться государством.

«Мы поддерживаем молодых и будем это делать. Главное, ваше желание. Не унывайте, не останавливайтесь. Вот сейчас прошел фестиваль, дальше будет лучше. Совет вам дам — главное, быть оптимистом, верить в себя, а там все получится», — резюмировал Абдрахимов.

Фестиваль «U:hack» организован командой «U:Projects» при поддержке «СПК- Шымкент». Как рассказал автор идеи «U:hack», руководитель организации «U:Projects» Тохтар Алимбеков, проект дал старт новому мышлению Шымкента.

«Мы довольны результатом, все впереди, все лучшее впереди. Известные спикеры «прокачали» наш город, теперь эти ребята будут поднимать наш город, нашу страну»,- сказал Тохтар Алимбеков.

Корреспондентам нашего портала удалось поговорить с акимом Шымкента, который выразил огромную благодарность организаторам, и заявил что шымкентская молодежь может «взломать» не только третий мегаполис страны, но и весь Казахстан.

«Я считаю что это начало больших перемен в нашем городе. Шымкент должен сделать рывок по всем направлениям, но в то же время, сохранить свою самобытность. У ребят, которые участвуют в фестивале, это получится. Наш Глава государства открыл Год молодежи, и тут сразу подобный фестиваль «U:hack». Мы сказали им, давайте, «взломайте» Шымкент, нам нужны новые идеи и новые проекты. Вы поймите, мы не хотим держать молодежь в рамках, мы будем помогать ей развиваться. Я повторюсь, мы поможем», — подчеркнул аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

Впереди много проектов, третий мегаполис планирует «взломать» мышление всей страны. Как уверяют сами молодые ребята, для этого созданы все условия, осталось только не быть серой массой.

Шуддин Саидов