В Шымкенте прошла встреча молодых предпринимателей и стартаперов первого венчурного фонда ThePoint, а также церемония награждения победителей фестиваля инновационных идей U:hack.

В ноябре 2020 года в фестивале инновационных идей, который проходил в режиме онлайн, приняли участие 1280 человек из 27 городов и 12 стран мира. За сутки участники разработали 471 проектов, которые предназначены на решение разных проблем города и общества в 5 разных секциях: Информационные технологии, Предпринимательство, Контент и медиа, Кино и видео, Смарт наука.

Победителей конкурса наградили руководитель городского управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Б.Дуйсебеков и председатель общественного объединения «U:projects». В фестивале U:hack, помимо призового фонда в 5 миллионов тенге от партнеров, было привлечено более 12 миллионов тенге в качестве грантов на обучение и продукций.

Венчурный фонд ThePoint – это разновидность инвестиционного фонда, направленного преимущественно на работу с инновационными проектами и стартапами. Также это бизнесинкубатор, который занимается поддержкой проектов молодых предпринимателей на платформе U:hub на всех этапах развития. ThePoint дает отличную возможность расширить круг своего общения и рабочей атмосферы. Готовая инфраструктура для начинающих предпринимателей и стартап команд для комфортной и эффективной работы. Целью мероприятия является развитие предпринимательства и инвестклимата в городе Шымкент.

Данный конкурс был организован общественным объединением «U:projects» и венчурным фондом The Point.

Узнать подробнее о новом проекте можно на сайте https://uhack.kz.