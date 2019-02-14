Сегодня СМИ распространили информацию о том, что в Шымкенте трое мужчин отравились препаратом, повышающим потенцию.

Неизвестного происхождения виагру молодые люди употребили 2 февраля и им сразу же стало плохо, сообщили казахстанские порталы. Один из парней скончался по дороге в больницу, двух положили в токсикологический центр.

Однако, как удалось выяснить нашим журналистам, препарат, ставший причиной отравления молодых людей, не является виагрой. Специалисты предполагают, что это могла быть трава «аконит» — ядовитое растение, парализующее центральную нервную систему.

Асель Саденова, руководитель управления внутренней и внешней коммуникации Департамента полиции г.Шымкента рассказала, что «2 февраля текущего года в Шымкенте полицейские установили факт отравления трех человек после употребления неизвестного вещества. В тот же день один из них скончался, двое из них были доставлены в токсикологическую больницу. И что на данный момент по данному факту проводится досудебное расследование».