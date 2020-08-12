В Шымкенте врачи спасли 3-летнего ребенка, выпившего раствор марганцовки.

8 августа его в тяжелом состоянии доставили в центр гипербарической оксигенации имени Орынбаева. У ребенка был сильный ожог слизистой рта.

Малыша с химическим ожогом ротовой полости в срочном порядке госпитализировали в реанимационное отделение и оказали экстренную помощь. Лечащие врачи поставили ребенку диагноз — токсическое отравление тяжелой степени. Но благодаря оперативному лечению, состояние малыша уже улучшилось и его перевели в обычную палату. Сейчас трехлетний ребенок проходит лечение в токсикологическом отделении.

По словам матери, малыш выпил марганцовку по неосторожности, он принял бутыль с химической жидкостью за напиток.

Специалисты говорят, что 80% детей с подобными отравлениями и ожогами еще десять лет назад невозможно было спасти. Сегодня, медицина страны вышла на тот уровень, когда даже в таких тяжелых случаях пациента можно спасти.

Правда, специалисты просят родителей тщательнее следить за своими детьми.