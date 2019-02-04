Молодой казахстанец покончил с собой в Новом Уренгое.

Казахстанец, уехавший из Шымкента в РФ, погиб во время прямого эфира, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Total.kz.

«Данный трагический случай произошел 30 января. На самом деле, так и произошло, парень погиб в прямом эфире», — сообщил Смадияров.

По его словам, правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

«На днях было вскрытие. Вскрытие показало, что нет никаких насильственных следов смерти. В ближайшие дни родственники заберут тело в Шымкент, откуда он родом. Наши консулы держат прямую связь с родственниками, местной полицией и оказывают им всю необходимую помощь», — уточнил официальный представитель в ходе брифинга.

Вопрос транспортировки тела казахстанца решается совместно с родственниками. Детали следствия не разглашаются.

Ранее в СМИ сообщалось, что 18-летний парень уехал из Шымкента в Новый Уренгой. Во время прямого эфира он покончил с собой.