В казахстанских аптеках продолжают продавать запрещенный препарат «Эреспал», передает телеканал «Астана».

Решение об отзыве опасных таблеток и сиропа, Минздрав принял 5 дней назад. Бронхолитики на протяжении 10 лет пользовались устойчивым спросом на фармрынках 32 стран. Однако на прошлой неделе сам производитель заявил о серьезных побочных действиях лекарства. Эксперты же считают, что причина такого поворота событий — недостаточное количество клинических испытаний.

В поисках запрещенного «Эреспала» обошли несколько аптек в разных уголках страны. Оказалось, в Астане все еще можно найти места, где препарат стоит на полках. Фармацевт практически была готова продать нам сироп.

Однако в какой-то момент передумала.

Вам в таблетках?

Сироп.

Он идёт сейчас на возврате.

Если на возврате, почему ещё продают? Ну, в аптеках ещё есть. Кто не успел вернуть.

Я могу его сейчас купить?

Нет, он у нас на возврате. Мы не станем продавать его.

В одной из аптек Шымкента о массовом изъятии «Эреспала» вообще не слышали. Правда, сегодня препарата не оказалось в наличии. И нам предложили аналог, но с тем же составом.

Нам пока ничего не говорили, ни приказов, ничего не было.

— Не изымают из аптек «Эреспал»?

Тоже нет. Сироп был. Таблеток давно не было. А сироп всё время был.

Сколько упаковок «Эреспала» поступило на казахстанский рынок, сколько было продано и изъято? Эти вопросы мы адресовали Министерству здравоохранения в виде официального запроса. Ответа пока нет.

Тем временем в российском Росздравнадзоре возвращают препарат «Эреспал» поставщикам, сообщает сайт РБК. Кроме того, зарубежные специалисты подумывают отозвать с рынка все медикаменты на основе фенспирида.

Опасаются, что этот компонент может быть опасен и в составе других лекарств. Российские специалисты аналитической компании RNC Pharma посчитали, что продажи препаратов с фенспиридом за 2018 год составили почти 3 млрд рублей. Это свыше 11 млн упаковок.

В Казахстане лекарства с фенспиридом так же есть в продаже. Но речи об их изъятии пока не идет, уточнили фармацевты.

А Инпирон?

Состав такой же.

Есть, да, он у вас?

Да.

А по чем?

3020 тг.

А он не вредный?

По новостям прошло, что в России изымают. У нас пока нет.

Пациентам же из-за исчезновения «Эреспала» переживать не стоит, уверяют казахстанские врачи. Поскольку имеется не мало аналогов.

Айжамал ТУЛЕГЕНОВА, ТЕРАПЕВТ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №13 г. АСТАНА: Есть у нас заменяющие препараты. Противокашлевые, антибактериальные, противогистаминные, противоспазмалитики. Они полностью заменяют этот препарат. Поэтому повода для беспокойства нет.

А вот некоторых ученых-медиков изъятие препарата всерьез обеспокоило. Считают, что проблема в недостаточном количестве клинических испытаний. Ведь побочные эффекты лекарства можно было выявить до поступления в аптеки.

Арай ТОЛЕМИСОВА, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, РЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: Исследований недостаточно было, раз дает оно какой-то побочный эффект или реакцию. 1 раз провести клинические исследования — недостаточно. Должно действовать несколько видов — мое мнение. Потому что каждый препарат действует на каждого человека по-разному. 5 пальцев одинаковыми не бывают, то же самое организмы одинаковыми не бывают. Мы состоим из химических элементов. Употребляет наш организм пищу любую и вызывает разную реакцию.

По данным РБК, если «Эреспал» и препараты содержащие фенспирид изымут с российского рынка, то он понесет убытки в более чем два с половиной миллиарда рублей. Сколько при этом потеряют продавцы, в Казахстане пока не известно.