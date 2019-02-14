В казахстанских аптеках продают опасный к применению препарат. О возможных последствиях для здоровья пациентов заявили сами производители «Эреспала», сообщает Аstanatv.kz.

Лекарство востребовано у больных астмой и заболеваниями дыхательных путей. Как показали последние исследования, «Эреспал» способен вызвать нарушения работы сердца, вплоть до его остановки.

Об этом телеканалу «Астана» заявили в национальном Центре экспертизы лекарственных средств. К слову, этот препарат изымают с прилавков французских аптек. Вопрос решается и в соседней России. В Казахстане опасное лекарство все еще в продаже. В этом убедились наши корреспонденты.

Об опасности «Эреспала» впервые заявили французские специалисты Национального агентства по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья. Об этом пишут российские СМИ. Сама Франция является производителем препарата. Ученые выяснили, что лекарство может вызвать нарушения сердечного ритма. Результаты исследования опубликовало казахстанское представительство фармкомпании «Сервье». Они владельцы регистрационного удостоверения препарата.

ТОО «СЕРВЬЕ КАЗАХСТАН»: Для пациентов, которые в настоящий момент получают терапию, существует низкий риск развития нарушений сердечного ритма. Пациенту следует прекратить лечение лекарственным препаратом и проконсультироваться со своим лечащим врачом, который при необходимости назначит альтернативные методы лечения.

Кстати, в государственном реестре лекарственных средств «Эреспал» сегодня имеет статус «перерегистрация». То есть по правилам оно не подлежит реализации. В национальном же Центре экспертизы лекарственных средств нам пояснили, что данный факт никак не связан с новыми результатами исследования препарата.

Малик АБДРАХМАНОВ, ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА ПО ФАРМНАДЗОРУ И МОНИТОРИНГУ ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЗДЕЛИЙ НЦЭЛС МЗ РК: У нас есть определенная цикличность, определенная периодичность. Регистрационное удостоверение выдается на определенный срок. Когда он заканчивается, препарат идет на перерегистрацию. Это — совершенно не связанные вещи.

Тем временем, на официальном сайте компании-производителя сообщается, что сейчас уже обсуждается порядок изъятия препарата с Министерством здравоохранения. Пока опасное лекарство всё ещё в свободном доступе. Мы это проверили.

Малик АБДРАХМАНОВ, ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА ПО ФАРМНАДЗОРУ И МОНИТОРИНГУ ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЗДЕЛИЙ НЦЭЛС МЗ РК: Отзыв препарата инициирован самим производителем. Если будут данные, подтверждающие небезопасное использование препаратов, а они относятся к бронхолитикам, то к другим производителям с таким же веществом, будут приняты соответствующие меры. Препарат отзывается конкретно по очень серьезному побочному действию, Удлинение интервала на кардиограмме. Возможны перебои в работе сердца, и до смертельных случаев.

По данным специалистов, вслед за «Эреспалом» уйти с фармрынка Казахстана могут и другие препараты, в составе которых имеется фенспирид. Пока же компания-производитель советует пациентам, которые уже принимают препарат, отказаться от терапии и на всякий случай проконсультироваться с врачом. В министерстве здравоохранения предстоящие изъятия пока не комментировали.