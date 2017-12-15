У рынка Самал в Шымкенте открыт безбарьерный подземный переход

В Шымкенте делается все, чтобы снизить риск наездов на пешеходов. На улице Турара Рыскулова у рынка Самал сдан в эксплуатацию новый подземный переход. В подземке предусмотрены электроподъемники, что делает переход безбарьерным.

Переходить дорогу возле рынка Самал стало безопаснее. Подрядчики сдали в эксплуатацию новый подземный переход. На оживленной дороге то и дело случались аварии и наезды на пешеходов. Большинство из ДТП были со смертельным исходом.

Чтобы обезопасить граждан, власти Шымкента приняли решение построить на ул. Рыскулова подземный переход. Безопасный тоннель обошелся городской казне в 126 миллионов тенге. Горожане остались довольны.

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«Правильно сделали, что построили здесь подземный переход. Переходить через улицу Рыскулова теперь не страшно. Подземный переход построен качественно. И, главное, мы в безопасности!», — горожане с удовольствием «ныряют» в подземку.

«Здесь всегда много людей, базар неподалёку. Поток людей большой ежедневно. В строительстве подземного перехода была острая необходимость», — говорят торговцы близлежащих магазинов.

Еще одним преимуществом, которое повлечет за собой открытие объекта, является разгрузка транспортного напряжения. Перенос движения пешеходов в новый переход позволит увеличит пропускную способность довольно напряженного участка дороги.

Победителем конкурса по строительству перехода стала компания ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация». На неё и будет возложена ответственность по техническому обслуживанию.

«Во время строительно-монтажных работах, возникли сложности с отсутствием дополнительной территории, большим количеством прохожих и загруженностью трассы. Но нам удалось завершить и сдать объект в указанные сроки. Сегодня мы даем пятилетнюю гарантию», — говорит Сапарали Карсыбаев, председатель ТОО «ХСМУ Шымкентмелиорация».

Подземный переход на Самале, по словам проектировщиков, доступен и для инвалидов-колясочников. Электрический подъемник рассчитан на вес до двухсот пятидесяти килограммов. Подъемники уже на днях смогут опробовать шымкентцы с ограниченными возможностями.