В Шымкенте начались работы по реконструкции улицы Байтурсынова.

Сейчас здесь обновляют систему ирригации, что создает определенные неудобства для пешеходов. Есть опасность создания заторов и для автотранспорта. Но подрядчик постарался разработать график работ таким образом, чтобы минимизировать временные неудобства.

Первая очередь работ началась с ремонта тротуара вдоль школы №47. Сейчас здесь заменяют лотки ливневой канализации. Стоимость работ по реконструкции улицы Байтурсынова 1 млрд 293 млн тенге. На эту сумму планируется отремонтировать тротуары, а дорогу покрыть слоем качественного асфальта. Кроме того по указанию акима города здесь появятся и велодорожки.

Улица Байтурсынова одна из самых загруженных улиц города, а потому она должна стать одной из образцовых, — отметил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов во время одного из объездов.

Напомним, именно на этой улице два года назад заменили магистральные сети отопления. Асфальтовое покрытие, которым закрыли улицу после ремонта, не выдерживало критики. А потому жалоб от жителей с каждым днем становилось все больше.

Продуман и вопрос движения автотранспорта на время ремонтных работ. Для этого улицу поделили на несколько участков. Сейчас ремонтируется отрезок на пересечении с улицей Туркестанской.