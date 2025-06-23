78 км иллюзии: как выглядят велодорожки в Шымкенте

Вот так в Шымкенте выглядят новые велодорожки. Разметка нанесена прямо на тротуар — по той самой дорожке, где обычно ходят пешеходы. Шлем — обязателен, манёвры — точные, а главное — внимательность, потому что ни бордюров, ни защитных конструкций здесь нет.

В Шымкенте активно расширяется сеть велодорожек. Только за последние месяцы разметка появилась сразу в нескольких районах — на улицах Туркестанская, Кунаева, Иляева, проспекте Республики и других. По данным городского управления, общая протяжённость веломаршрутов уже превышает 78 километров. В планах довести показатель до 110 км.

Дархан Усманов, начальник отдела эксплуатации автомобильных дорог и разработки проектов г. Шымкента: «На данный момент в городе проходит 78,2 км велодорожек. В этом году мы реализовали такой небольшой проект, под названием: «Дорога здоровья». Начиная с улицы Байдибек би до улицы Бозарык проходят велодорожки. В дальнейшем хотим продолжить до улицы Ақбар и ипподрома, добавить еще 4 км. Но хочу отметить, уже видно, что велодорожка пользуется спросом. Люди ее активно используют».

Но стоит задуматься- в каких целях её используют люди? Ведь на деле , это просто окрашенный тротуар. Велодорожка пересекается с пешеходным потоком, разметка обрывается, покрытие неровное. Местами по центру стоят мусорные баки. И всё это- под вывеской: «развитие велоинфраструктуры».

Самат Куаныш, велоинструктор: «Ездить на велодорожках неудобно. Есть ямы. Покрытие не ровное. Просто разрисованный тротуар. Более того, автомобилисты ездят по велодорожкам. Велоинфраструктура не развита. Старые дорожки не ремонтируют. В отдаленных районах их нет. Я считаю, этот вопрос требует комплексного подхода, чтобы появлялись новые велородожки и старыми тоже занялись и отремонтировали»

Жалобы велолюбителей без внимания не остались. За ответом мы обратились в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на что нам ответили: комфорт и безопасность — в процессе. Отдалённые районы без внимания тоже не останутся. В ближайшее время и там появятся велодорожки, но сначала центральные улицы.

Дархан Усманов, начальник отдела эксплуатации автомобильных дорог и разработки проектов г. Шымкента: «Что касается улучшения дорожек и обеспечения безопасности-мы работаем. Мы ставим специальные болларды, чтобы транспорт не заезжал на велодорожки, обеспечиваем знаками и создаем все условия».

Пока город только начинает развивать велоинфраструктуру, не стоит забывать и о личной ответственности. Велодорожки — это не просто удобство, но и часть общего движения. Здесь действуют строгие правила.

ВЕЛОСИПЕДИСТ ДОЛЖЕН:

1) Соблюдать ПДД

2) Ехать по направлению потока

3) Снижать скорость в людных местах.

4) Использовать шлем, световозвращающие элементы и фонари в тёмное время суток.

Безопасность начинается с себя!