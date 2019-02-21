В Шымкентском филиале партии «Нур Отан» заработало «Единое социальное окно».

На первом этаже готовы принять многодетных матерей, а также людей, особо нуждающихся в юридической помощи и финансовой поддержке. «Социальное окно» открыто с 9 утра до 18:00. Сегодня прием многодетных матерей со специалистами управлений и отделов городского акимата провел первый заместитель председателя городского филиала партии «Нур Отан» Бахадыр Нарымбетов.

Бахадыр Нарымбетов, первый заместитель председателя городского филиала партии «Нур Отан»: «Со дня открытия за три дня мы приняли 318 человек. На всех заполняется социальная карта. Проанализировав все просьбы, мы пришли к единому мнению, что многим из них необходимо было оказать консультативную помощь, что мы и сделали. Хотя эту разъяснительную работу на местах должны были провести работники государственных органов, ЦОНов. Чтобы население пользовалось государственными услугами без проблем нуротановцы будут координировать работу.

Оказавшимся в трудной жизненной ситуации многодетным семьям решили помочь депутаты городского маслихата. Поддержка будет адресной. Казыне Оразкуловой, матери четырех детей повезло за ней закрепили народного избранника.

Жительнице г. Шымкента Елене Зацепиной помогут с оформлением документов. После получения удостоверения женщине помогут с назначением пенсии и инвалидности.

Проблем, с которыми приходят в филиал многодетные женщины очень много. И важно, чтобы каждая из обратившихся почувствоала заботу и внимание со стороны властей.

Напоминаем, что Единое социальное окно принимает граждан по адресу, г. Шымкент, ул. Бейбитшилик, 3. Справки по тел: 35-34-00