В Шымкентском филиале партии «Нур Отан» заработало «Единое социальное окно».

На первом этаже готовы принять многодетных матерей, а также людей, особо нуждающихся в юридической помощи и финансовой поддержке. «Социальное окно» открыто с 9 утра до 18:00. Сегодня прием многодетных матерей  со специалистами управлений и отделов городского акимата провел первый заместитель председателя городского филиала партии «Нур Отан» Бахадыр Нарымбетов.

Бахадыр Нарымбетов, первый заместитель председателя городского филиала партии «Нур Отан»: «Со дня открытия за три дня мы приняли 318 человек. На всех заполняется социальная карта. Проанализировав все просьбы, мы пришли к единому мнению, что  многим из них необходимо было оказать консультативную помощь, что мы и сделали. Хотя эту разъяснительную работу на местах должны были провести работники государственных органов, ЦОНов.  Чтобы население  пользовалось государственными услугами  без проблем  нуротановцы будут координировать  работу.

Оказавшимся в трудной жизненной ситуации многодетным семьям решили помочь депутаты городского маслихата. Поддержка будет  адресной. Казыне Оразкуловой, матери четырех детей повезло за ней закрепили народного избранника.

Жительнице  г. Шымкента  Елене Зацепиной помогут с оформлением документов. После получения удостоверения женщине помогут с назначением пенсии и инвалидности.

Проблем, с которыми приходят в филиал многодетные женщины очень много. И важно, чтобы каждая из обратившихся почувствоала заботу и внимание со стороны властей.

Напоминаем, что Единое социальное окно принимает граждан по адресу, г. Шымкент, ул. Бейбитшилик, 3.  Справки по тел: 35-34-00

 

 

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