Шымкентская мама поделилась как воспитывает целую «футбольную команду»

Дружно читать книжку со всеми своими детьми – теплая и добрая традиция в семье Балабердиных. За материнский труд Алла награждена сразу двумя государственными наградами «Күміс алқа» и «Алтын алқа».

Семья живет в небольшом доме, здесь под одной крышей 13 детей, два родителя и две любимые всеми кошки. Несмотря на тесноту, в семье царят тепло и взаимная поддержка.

Мать-героиня признается, и подумать не могла, что к своим 40 годам будет воспитывать целую «футбольную команду» детей.

«Даже не думала, что у меня будет столько детей, но каждому ребенку своему я рада, получается всех мы их одинаково любим, нет такого различия, что кто-то у нас любимчик, ну да конечно, самые маленькие, которые поменьше они сладенькие. А вот старших тоже! Всех одинаково любим», — говорит многодетная мама.

Самому маленькому представителю семьи Балабердиных всего два месяца, самому старшему 23 года.

Алла, с улыбкой отмечает, что ее рабочий родительский день начинается в шесть утра. А дальше — хлопоты и заботы.

Малышей необходимо накормить, а со старшими — сделать уроки и обсудить прошедший день. Несмотря на столь плотный график для мамы это не просто обязанности, а счастье — видеть, как растут и поддерживают друг друга ее дети.

«Он у нас самый маленький, но самый гипер-активный, он переворачивается и пытается ползти, упор хороший держит», — рассказывает мама про самого маленького.

В доме Балабердиных роли и обязанности строго распределены каждый знает, за что и за кого отвечает и как может помочь.

А вот кто является главным в большой семье, здесь уже давно не спорят — все единогласно признают авторитет мамы.

«Больше я глава потому, что я больше нахожусь дома. А папа у нас на работе, выходит, что я главнее», — говорит мать.

Поддержку от государства Алла Балабердина получает скромную, всю семью содержит глава семейства.

Жилплощадь многодетные родители арендуют, и мечтают когда-нибудь переехать в собственный большой дом.

Отметим, что в Казахстане почти 850 тысяч многодетных семей, все они накануне праздника получат выплаты от государства.