Наименьшая сумма доходов домохозяйств приходится на Шымкент (406,5 тыс. тг), а также Жамбылскую (443,1 тыс. тг) и Северо-Казахстанскую (458,8 тыс. тг) области, сообщает аналитический портал Finprom.kz.

Денежные доходы домохозяйств по итогам III квартала 2018 года составили 545,3 тыс. тг, что на 8,3% больше, чем годом ранее. Учитывая, что инфляция в соответствующем периоде составляла 6%, реальный рост доходов, показывающий увеличение покупательской способности, достиг 2,2%.

По сравнению с прошлым кварталом доходы увеличились на 4,2%, а их покупательская способность — на 3,7%.

Годом ранее доходы домохозяйств выросли на 8,9% за год и достигли 503,4 тыс. тг. За последнюю пятилетку доходы домохозяйств в среднем увеличиваются на 7,5% год-к-году.

Главным источником дохода является доход от трудовой деятельности: 403,3 тыс. тг (доля — 74%), годовой рост на 5,8%. В том числе доход от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности составил 15,3% от всех доходов (61,6 тыс. тг), остальные 84,7% приходятся на доход от работы по найму (341,7 тыс. тг).

Второй по значимости статьёй дохода стали пенсии: 102,7 тыс. тг (удельный вес от общей суммы доходов — 18,8%), по сравнению с прошлым годом наблюдается очень заметный рост — сразу на 21,5%.

Алименты и материальная помощь от родственников и знакомых снизились на 1,7% за год и составили 15,3 тыс. тг.

Совокупно перечисленные источники формируют 95,6% доходов домашних хозяйств.

С 1 января 2019 года по поручению президента Республики Казахстан минимальная заработная плата повысилась в 1,5 раза — до 42,5 тыс. тг. Повышение напрямую коснулось 1,3 млн человек, которые работают во всех отраслях, на предприятиях различных форм собственности, и охватило 275 тыс. работников бюджетных организаций; зарплата выросла в среднем на 35%.

В результате повышения МЗП располагаемый доход более чем 6 млн наёмных работников вырастет до 15 тыс. тенге в год только за счёт увеличения объёма освобождаемого от налога дохода.

Также на 20% увеличивается заработная плата участковым медработникам, внедряющим новые подходы управления заболеваниями.

Кроме того, увеличились солидарная (на 7%) и базовая (на 5%) пенсии. Так, минимальная солидарная пенсия с 1 января 2019 года составляет 36 108 тг, минимальная базовая пенсия — 16 037 тг.*

В региональном разрезе наибольший доход получают домохозяйства Мангистауской области: 796,5 тыс. тенге, годом ранее — 729,1 тыс. тг. Также в тройке лидеров Астана (741,5 тыс. тг) и Атырауская область (622,7 тыс. тг).

Наименьшая сумма доходов домохозяйств приходится на Шымкент (406,5 тыс. тг), а также Жамбылскую (443,1 тыс. тг) и Северо-Казахстанскую (458,8 тыс. тг) области.

Таким образом, домохозяйства региона с наименьшим доходом (Шымкент) получают почти вполовину меньше, чем в регионе с наибольшим уровнем дохода (Мангистауская область): 406,5 тыс. тг против 796,5 тыс. тг.