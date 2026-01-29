Минфин будет сверять данные о доходах и расходах казахстанцев

Механизма сопоставления доходов и расходов казахстанцев заработает в будущем году. По словам вице-министра финансов Ержана Биржанова, разрабатывается цифровая система, которая объединяет сведения из различных государственных баз данных.

В ней аккумулируется информация о финансовой активности граждан: приобретении имущества, поездках, расходах, а также иных операциях. Такой подход позволит налоговым органам оценивать, соответствуют ли фактические траты официально заявленным доходам.

«Такой контроль предусмотрен со следующего года, когда доходы и расходы будут сверяться. Эти меры тоже будут применяться со следующего года. Это и по госслужащим, и по гражданам у нас тоже есть такая схема», — Ержан Биржанов, вице-министр финансов.

В случаях, когда уровень расходов заметно превышает официальные доходы, у уполномоченных органов могут возникнуть вопросы. В минфине подчёркивают, что внедрение системы будет поэтапным. Проверок за прошлые периоды проводить не планируется: сначала необходимо наладить наладят синхронизацию данных между госструктурами.

«У нас баз данных на месте нет. Для того чтобы получить данные у другого госоргана, необходимо внести законодательные изменения, совместный приказ, интеграцию систем. Мы не можем просто взять и применять меры, потому что много будет неточностей», — Ержан Биржанов, вице-министр финансов.

Эксперты отмечают, что государство обладает законным правом контролировать доходы и расходы населения. Если человек работает официально и его финансовая деятельность прозрачна, эти меры не должны страшить ни рядовых граждан, ни предпринимателей. Специалисты подчёркивают: контроль направлен не на избыточные требования, а на соблюдение налогового законодательства.

«Активно цифровизация идет, цифрового тенге уже начали опробировать, и я думаю, в течение нескольких лет полностью перейдем на цифровую валюту, высока вероятность, и тогда сам контроль уже будет автоматически в режиме, будет контролироваться, когда все без наличия. Любые доходы, расходы можно даже дистанционно проконтролировать. Пока есть наличный денежный оборот, немного сложновато будет контролировать«, — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Эксперты также добавляют, что подобная практика общемировая. Во всех странах, где существуют технические и правовые возможности, фискальные органы стремятся сопоставлять доходы и расходы граждан с целью полноценного и справедливого взимания налогов в соответствии с законом.