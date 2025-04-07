Доходы казахстанцев растут

Казахстанцы стали больше зарабатывать, но насколько это ощутимо? Среднедушевые номинальные денежные доходы по итогам четвертого квартала прошлого года составили 230 тысяч тенге.

По данным бюро национальной статистики среднедушевые номинальные денежные доходы населения Республики Казахстан в IV квартале 2024 г. составили 230 636 тенге в месяц и увеличились по сравнению с IV кварталом 2023 г. на 13,3%. С учетом индекса потребительских цен этого периода (8,5%) денежные доходы населения в реальном выражении увеличились на 4,4%.

Самые высокие среднедушевые номинальные доходы у алматинцев — чуть меньше 390 тысяч тенге. Этот показатель превысил среднереспубликанский уровень почти в 2 раза. В Атырауской области, которая по праву считается нефтяным регионом — порядка 340 тысяч тенге. Жители столицы чуть отстают — 331 тысяча тенге. Регионом с самым низким доходом остается Туркестанская область – 118 тысяч тенге. Соотношение между максимальным и минимальным значениями составляет 3,3 раза.

Но номинальные показатели — это одно, а реальная картина распределения доходов — совсем другое, говорят эксперты. И обращают внимание на коэффициент Джинни, который оценивает уровень неравенства. В Казахстане он остается стабильным в последние несколько лет.

Сергей Домнин, руководитель KURSIV RESEARCH: «27%, иногда приближается к 28%, 26% показатель разрыва именно такой. Если посмотрим на показатели глубины и остроты бедности, то тоже находятся на одном уровне и он не очень значительный. Показатель 27 это очень близко к показателям стран Северной Европы которые являются одними из эталоном борьбы неравенства по доходам».

Разница в номинальных доходах обусловлена экономическими особенностями регионов. В мегаполисах и промышленных зонах сосредоточены крупные компании, финансовые потоки и инвестиции. Аграрный юг традиционно зарабатывает на сельском хозяйстве и торговле. Но и там и здесь инфляция снижает покупательскую способность населения.

«У вас доходы выросли на 5%, а инфляция на 10%, значит вы на 5% меньше можете себе позволить купить товаров и услуг, покупательская способность ваших доходов снижается», — говорит директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП» Марат Каирленов.

Экономисты подчеркивают: если рост доходов не поспевает за инфляцией, реальные возможности населения остаются на прежнем уровне или даже снижаются. А значит, несмотря на повышение зарплат, большинство казахстанцев жить лучше не стали.