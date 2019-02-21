Проект планируют запустить в апреле этого года.

В Шымкенте молодым предпринимателям будут выдавать кредиты под 1% годовых, передаёт Informburo.kz.

Местный акимат готовит проект по выдаче выгодных кредитов. Заём от 1 до 5 миллионов тенге будет предоставлен любому стартаперу в возрасте до 30 лет. Для получения выгодного займа необходим основательный бизнес-план.

«Проект предусматривает и предоставление офиса. В первый год помещение для работы будет предоставляться бесплатно. Со второго года предприниматель будет платить 50% от суммы аренды, а на третий год – 75%. В планах – выдавать гранты на 500 тысяч тенге самым активным молодым людям», – сказал руководитель управления по делам семьи, детей и молодёжи Шымкента Жандос Калтаев.

Помимо этого в городе планируют открыть «Супермаркет для бизнеса», где предприниматели смогут решить земельные или налоговые вопросы, а также оформить микрокредит и получить помощь при оформлении бизнес-плана.