Мошенник оформил кредиты на пожилых друзей отца

Житель Туркестанской области умудрился оформить в кредит дорогостоящие смартфоны на имя друзей своего отца.

Инцидент произошел в Мактааральском районе. Там в полицию обратились сразу двое мужчин, которые совершенно неожиданно для себя узнали, что имеют задолженности по кредитам в мобильном приложении. Долг одного из них составил 1 млн 150 тысяч тенге, у другого ситуация полегче — 435 тысяч тенге.

Полицейские в ходе следствия выяснили интересный факт. Подозреваемый оказался сыном общего друга потерпевших.

«Как выяснилось, подозреваемый воспользовался тем, что пожилые люди не сильно разбираются в мобильных телефонах. Одного из них мошенник обманул, предложив почистить гаджет от вирусов и оформил кредит от его имени. Также, обманным путем он взял товарный кредит и на второго потерпевшего. Затем, молодой человек забрал два телефона IPhone 13 и IPhone 13 PRO и продал их в Узбекистан», — сообщили в Департаменте полиции Туркестанской области.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.