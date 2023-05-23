Ученые Шымкента нашли способ получать энергию из растений

Доктора наук создали технологию, которая позволяет собирать электричество во время фотосинтеза. Мощности хватает, чтобы, например, зарядить мобильный телефон или планшет.

Новинку уже активно протестировали студенты. Разработчики говорят, что такой источник энергии не вредит ни растению, ни окружающей среде. Проект уже признан лучшим в стартап конкурсе. Учёные получили грант на дальнейшее развитие, и это не единственный «зелёный» проект, который получил высокую оценку.

Шымкентские учёные также научились перерабатывать старые зарядные батарейки в удобрения. Затем их используют в орошении древесных насаждений, а ещё они собрали эко-беседку, которая также вырабатывает электричество, но уже с помощью солнечных лучей.

«Почва в этом контейнере разделена на 2 части с помощью мембранной пленки, которая занимает четверть излишнего кислорода, помогает получению энергии в почве. Здесь используются растения местного сырья, которые приспособлены к природно-климатическим условиям нашего региона и, конечно, микроклимат в помещении, кабинетах тоже имеет значения», — говорит Айсулу Абдуова заведующая кафедрой экологии университета.