Шымкентской молодежи дадут кредит под 2,5 % на развитие бизнеса

Льготные кредиты запускаются в южном мегаполисе на развитие бизнеса и сельского хозяйства.

В этом году в Шымкенте намерены выдать доступный кредит 261 молодому бизнесмену. Условия выгодные — до 5 млн тенге под 2,5%.

Итак, подробно о том, кто и как может рассчитывать на эти деньги.

Кредит могут оформить жители Шымкента в возрасте от 21 до 35 лет. Это работающая молодежь или предприниматели, чей стаж не более 5 лет.

Условия кредитования:

Сумма кредита: до 5 млн тенге

Ставка вознаграждения: 2,5 годовых%

Срок кредита: на развитие животноводства- до 7 лет; для других направлений бизнеса – до 5 лет.

Под залог необходимо поставить жилье или транспорт, спецтехника. При отсутствии залогового имущества в качестве залогодателя могут быть привлечены родители.

Документы для подачи заявки принимаются в филиале АО “Аграрная кредитная корпорация”. Адрес: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Кунаева, 3/3.

Список необходимых документов:

1. документ, удостоверяющий личность;

2. бизнес-план по проекту;

3. справки, подтверждающие обслуживаемый банковский счет;

4. справки с финансовых организаций (при наличии кредита) об отсутствии задолженности.

5. документ, подтверждающий заработную плату и иные доходы участника, выписка из накопительного пенсионного фонда;

6. отчет об оценке залогового имущества;

Решение о предоставлении микрокредита принимается комиссией. В ее составе: депутаты маслихата, предприниматели, представители государственных органов, Палаты предпринимателей “Атамекен” и СМИ.

Бизнес-проекты кандидаты будут защищать на заседании комиссии. Проект должен быть актуальным, аргументированным, экономически обоснованным и социально значимым.