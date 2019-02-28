«Не плати за бесплатное!» Под таким названием в специализированном отделе по обслуживанию местных автолюбителей прошла акция, направленная на борьбу с незаконным оформлением водительских прав и регистрации машин.

Руководство госкорпорации, совместно с прокуратурой, партией «Нур Отан» и департаментом внутренних дел провели разъяснительную работу с гражданами. Их цель — побудить людей оформлять автодокументы без посредников.

В городском спецЦОНе традиционно многолюдно. Зафар Мирзаев за баранкой авто вот уже 25 лет. Не так давно подошел срок действия его водительских прав. Мужчина даже не надеялся, что поменять права удастся всего за полчаса.

Зафар Мирзаев: «Очень быстро все сделали, получил документы за 30-40 минут. Это очень хорошее время, и тратить деньги на посредников не нужно. Здесь можно взять номерок, заплатить в кассу установленную сумму и сделать все, как положено».

Вот только не все считают нужным проводить операции через кассу. С начала года в ходе рейдовых проверок было выявлено несколько фактов, когда граждане напрямую или через посредников пытались «по-свойски» договориться с представителями спецЦОНа.

Были выявлены факты коррупции, когда граждане пытались втереться в доверие к сотрудникам, и предлагали деньги за то, чтобы получить те или иные документы. Сейчас по этим случаям идет следствие.

Ежедневно спецЦОН обслуживает более полутора тысяч граждан. С прошлого года жители могут получить некоторые услуги онлайн через портал электронного правительства. Это, по словам специалистов, значительно экономит время и помогает снизить риск коррупционных действий.