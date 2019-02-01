В Туркестане для профилактики и пресечения правонарушений на улицах областного центра устанавливают систему видеонаблюдения, сообщает «Хабар 24».

Цифровизации в Туркестане уделяют большое внимание. На особом контроле и криминогенная обстановка. Сейчас за порядком в городе сотрудники полиции следят через камеры видеонаблюдения, их в городе более 40. 8 камер видеонаблюдения установлено и в самом крупном микрорайоне города.

В скором времени местные власти планируют запустить программу «Безопасная школа». Так, недавно в социальных сетях распространились шокирующие видео с избиением и унижением учащихся. Чтобы не допустить подобного вновь, камеры появятся и в учебных заведениях. Снятые записи автоматически будут поступать в департамент полиции.