Приказом акима Туркестанской области Жансеита Туймебаева руководителем управления культуры и развития языков Туркестанской области назначен Исабек Нурдаулет Еркинович.

Н. Исабек родился 29 августа 1974 года в поселке Сураншы батыра Жамбылского района Алматинской области.

Трудовой путь начал в 1997 году мастером кафедры «Графический дизайн» Казахской государственной художественной академии в Алматы.

В 1999-2018 года работал преподавателем кафедры «Графический дизайн» Казахской государственной художественной академии в Алматы, заведующим, заведующим отделом магистратуры и аспирантуры Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, проректором по внешним связям и творческим делам, был стипендиантом программы «Болашак», руководителем школы-интерната — колледжа при Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, директором института искусства, культуры и спорта Казахского национального педагогического университета им. Абая.

С сентября 2018 года до настоящего времени находился в должности руководителя организационно-инспекторского отдела аппарата акима Шуйского района Жамбылской области.