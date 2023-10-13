Назван размер предполагаемой взятки главы управления культуры в Шымкенте

В Антикоррупционной службе Шымкента рассказали, за что задержали руководителя управления культуры, развития языков и архивов города.

Задержанный 34-летний Сакен Шакеев подозревается в получении взятки в размере 1 миллиона тенге, передает OTYRAR. Эту сумму подозреваемый якобы взял у своего подчиненного за продление его трудового договора и общее покровительство по службе.

«Антикоррупционной службой по городу Шымкент пресечена противоправная деятельность руководителя Управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент. Он подозревается в получении взятки в сумме 1 миллион тенге от подчиненного за продление его трудового договора и общее покровительство по службе«, — сообщили в пресс-службе Антикора.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация, согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, в интересах следствия распространению не подлежит.