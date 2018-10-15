В управлении культуры и развития языков Шымкента и.о. назначена Алия Шалхарова.

Алия Шалхарова родилась в 1977 году в Сарыагашском районе ЮКО.

Имеет три высших образования. По специальности — педагог-хореограф, учитель психологии, третье образования по направлению «Экономика и бизнес».

Трудовую деятельность начала в 1998 году в качестве руководителя танцевального ансамбля «Сафар» совместного Узбекистано-Корейского предприятия.

Была артисткой балета Фонда развития музыкального искусства Ташкентской области.

С 1999 по 2000 – менеджером балетной группы по контракту дочернего предприятия «RT-USA», г. Ташкент

С 2002 по 2004 — Художественный руководитель комплекса клубного спортивного хореографического кооператива предприятия Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, г. Ташкент

С 2004 по 2006 — Художественный руководитель Государственного академического театра им. Навои Республики Узбекистан

С 2006 по 2014 – работала директором, художественным руководителем, заместителем директора театра танца общественного объединения «RAQS TEATRI OFARIN», г. Ташкент.

В 2016 году — руководителем группы художественного танца, временно исполнительный директор ГККП «Дворец Туркестан» управления культуры ЮКО.

С 2016 по 2018 гг – директор ГККП «Дворец Туркестан» управления культуры ЮКО.

До назначения исполняла обязанности руководителя управления культуры и развития языков города Шымкента.