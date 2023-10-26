В Шымкенте обещанное открытие Конгресс-холла так и не состоялось

Вчера, 25 октября в День Республики, в Шымкенте должны были открыть Конгресс-холл. Об этом ранее говорил руководитель управления культуры Сакен Шакеев, который недавно был задержан Антикоррупционной службой, сообщает OTYRAR.

Глава ведомства еще в сентябре анонсировал открытие Конгресс-холла и даже говорил о том, что управление ведет переговоры с испанским оперным певцом Пласидо Доминго. Звезду мировой величины хотели пригласить в Шымкент выступить на новой сцене. Но как показала практика, 25 октября шымкентцы отпраздновали День Республики не в новом здании, а под открытым небом на площади у городского акимата.

В управлении культуры, развития языков и архивов, отметили, что планы Сакена Шакеева поменялись. Кого из звезд пригласят на открытие и когда Конгресс холл распахнет свои двери, раскрывать не стали.

«Сейчас ведется процесс приема-передачи. Здание откроется только после завершения этого процесса«, — коротко прокомментировал и.о. руководителя управления культуры, развития языков и архивов города Алмасбек Керимбеков.

К слову, строительство Конгресс-холла стоимостью 18,3 млрд тенге завершилось. Комплекс многофункциональный, состоит из 2 блоков и 3 этажей. Это один из самых больших проектов, обещающий стать визитной карточкой Шымкента. Здесь можно проводить международные форумы, симпозиумы, выставку ремесленников и встречать мировых звезд. Вместимость зала — 2066 человек и у него одна из самых больших эстрадных сцен. Кстати к концу строительства местные власти решили переименовать его в TULIP HALL. По словам главного строителя южного мегаполиса, к открытию здание полностью готово.

«Здание готово к эксплуатации, идет процесс приема- передачи эксплуатирующей организацией, это управление культуры. Оборудование там дорогостоящее, каждую ручку, микрофон, каждую колонку проверяют, обучают специалистов. Это уже не наша компетенция. А так строительство завершено на 100 процентов. Если скажут открыть сегодня, откроемся, мы готовы», — говорит Мадияр Баимбетов, руководитель управления строительства.

Немало вопросов вызывает и строящийся напротив Конгресс-холла парк «Шымкентсити» с территорией в 45 гектаров. Он строится в два этапа. Первый из них, с искусственным озером, прогулочной зоной, детскими площадками, футбольным и баскетбольным полями, воркаут-зоной, также обещали сдать в эксплуатацию ко Дню Республики. Однако на сегодняшний день строительные работы завершены на 85-90%.

«Сейчас идет судебный процесс между технадзорами. Был объявлен конкурс. Проигравший подал в суд на выигравшего тендер технадзора. Из-за этого сроки сдвинулись. Когда именно сдадим в эксплуатацию парк, сейчас точно ответить не могу», — рассказал Мадияр Баимбетов, руководитель управления строительства.

К слову, жители города не раз просили организовать большие спортивные площадки на свежем воздухе и скейт парк. Они также предусмотрены в проекте, вот только о реальных сроках запуска пока ничего неизвестно. Хочется верить, что проект не пополнит ряды долгостроев.