В Туркестанской области не будет детских домов.

На отчетной встрече с населением глава нового областного центра рассказал о проделанной за год работе.

В своем выступлении Туймебаев рассказал о социальной помощи молодым семьям и многодетным матерям. Глава региона заявил, что постарается сделать так, чтобы в Туркестанской области не было необходимости в детских домах.

«В нашем регионе больше всего молодежи, именно на них нужно сейчас делать акцент. Чтобы молодые семьи ни в чем не нуждались, чтобы в будущем не было необходимости в детских домах», — сказал Туймебаев.