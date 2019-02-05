В Туркестанской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в растрате имущества.

В начале текущего года в отдел полиции Шардаринского района с заявлением обратился местный житель о том, что нанятый им пастух незаконно растратил вверенное ему имущество.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, жителя Шардаринского района, работавшего пастухом.

Как установили полицейские, потерпевший передал 360 голов овец пастуху, который обязался следить за сохранностью и увеличением поголовья скота. Однако, за три года подозреваемый незаконно растратил все вверенное ему имущество и распродал скот. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 16 миллионов тенге.

В настоящее время по факту присвоения и растраты чужого имущества проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.

«Полицейские Туркестанской области в свою очередь напоминают владельцам скота о необходимости быть бдительными и следить за сохранностью своего имущества. Не стоит оставлять домашний скот на вольных пастбищах без присмотра, а также не следует доверять его выпас малознакомым лицам. Хозподворья, где содержится скот, необходимо укрепить надежными замками, а также следует бирковать и таврировать скотину.

Если же Вы стали жертвой или свидетелем скотокрадства или кражи чужого имущества, то незамедлительно обращайтесь по телефону «102» — предупреждает пресс-служба ДП Туркестанской области.