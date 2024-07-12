Очередное резонансное дело о хищении бюджетных денег началось в Шымкенте

Процесс по громкому делу начался в Шымкенте.

Обвиняют бывшего исполняющего обязанности руководителя Управления жилья, а также подрядчика. Чиновника задержали в феврале этого года прямо во время заседания под руководством акима Шымкента. Адвокаты обеспокоены, что этот факт может негативно повлиять на процесс.

На скамье подсудимых — бывший исполняющий обязанности руководителя управления жилья и предприниматель. Оба запретили журналистам снимать себя. Чиновника обвиняют в присвоении и растрате имущества в особо крупном размере и отмывании денег. Подрядчика — в присвоении и растрате.

По данным антикора, они присвоили деньги, которые должны были пойти на техобследование сейсмоустойчивости 216 жилых домов в Шымкенте. В ходе предварительного слушания, сторона защиты ходатайствовала в проведении дополнительных следственных действий. Судья запрос отклонила.

«Ходатайство адвоката с просьбой вернуть уголовное дело прокурору в соответствии со статьей 323 уголовно-процессуального кодекса отклоняется. Постановление не подлежит обжалованию и пересмотру по ходатайству прокурора. Доказательства несогласия с постановлением могут быть включены в апелляционную жалобу», — говорит Айнель Оракбаева, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента.

Экс-чиновника задержали в феврале этого года. Борцы с коррупцией увели его под руки прямо во время заседания под руководством акима Габита Сыздыкбекова. Видеозапись глава города опубликовал на своей странице в Instagram. Именно этот факт, говорят правозащитники, может повлиять на ход процесса.

«Виновность для органов расследования и для прокуроров была предопределена, когда моих подзащитных, одного из них задержали на заседании у акима города. Я думаю, это нонсенс, и считаем недопустимым», — говорит Шымырбай Агабеков, адвокат посудимых.

Адвокаты уверены, их подзащитные невиновны. По их словам, размер ущерба доказан не был, кроме того, были допущены процессуальные нарушения. Правду в громком деле предстоит найти судье. Обвинительный акт зачитают 23 июля.