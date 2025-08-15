В Шымкенте осудили экс-руководителей университета за хищения

Экс-проректор Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова получил 5 лет лишения свободы.

Как сообщили в суде, в период с июля по ноябрь 2022 года, занимая должность первого проректора вуза, он подписывал договоры о госзакупках без проведения тендеров на портале госзакупок.

По его указанию руководитель финансового департамента перевёл трём предпринимателям свыше 140 млн тенге, из которых больше 13 млн тенге были похищены.

С апреля по сентябрь 2024 года, уже исполняя обязанности ректора, он вновь заключал договоры на 116 млн тенге с двумя ТОО и двумя ИП, не размещая информацию на портале госзакупок. Средства поступали аффилированным компаниям, а ремонт главного здания университета проводился без согласования с архитектурными и градостроительными органами.

По данным следствия, закупленные товары использовались не по назначению. Часть похищенных средств предприниматель потратил на покупку автомобилей, что было квалифицировано как легализация преступных доходов. Ущерб университету полностью возмещён.

«Суд признал К. виновным по статьям «Халатность, повлекшая тяжкие последствия» и «Злоупотребление должностными полномочиями» и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности в государственных органах», — сообщили в пресс-службе суда Шымкента.

Остальные фигуранты дела получили наказания от одного года ограничения свободы до семи лет лишения свободы. Часть приговоров была заменена на условные с применением закона об амнистии.