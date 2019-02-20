В рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДП Туркестанской области с начала текущего года выявили около 70 наркопроступков и преступлений, в том числе 12 фактов наркосбыта и 7 фактов хранения наркотических средств в особо крупном размере. Из незаконного оборота полицейскими изъято свыше 11,5 кг наркотических средств.

К примеру, в январе 2019 года в УБН ДП Туркестанской области поступило сообщение о том, что житель Толебийского района занимается сбытом марихуаны. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. В качестве вещественных доказательств изъяли пакет с марихуаной весом более 40 гр.

Еще один факт сбыта наркотиков полицейские ДП Туркестанской области выявили в Ордабасинском районе. В ходе оперативных мероприятий сотрудники УБН по подозрению в сбыте задержали местного жителя. Оперативники изъяли в качестве вещественных доказательств свертки с марихуаной, общим весом более 50 гр.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. Подозреваемые арестованы. Полицейские выясняют причастность задержанных и к другим аналогичным преступлениям.