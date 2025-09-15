Полиция Шымкента усилила контроль на улицах города

В Шымкенте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», основной целью которого является укрепление общественного порядка, предупреждение и пресечение правонарушений, а также обеспечение безопасности граждан в общественных местах и на дорогах города.

Мероприятие направлено на снижение уровня преступности, выявление правонарушителей и создание безопасной городской среды.

По данным полиции, за время проведения операции в городе зарегистрировано 63 преступления, из которых 43 уже раскрыты.

Показатель раскрываемости составил 68,2%, что свидетельствует о высокой эффективности действий сотрудников правоохранительных органов.

Помимо этого, в ходе мероприятий удалось задержать 8 лиц, находившихся в розыске за различные преступления.

Также установлены и задержаны 14 человек, числящихся в розыске и состоящих на учёте в рамках оперативного мероприятия «Нелегал».

Выявлено 10 фактов незаконного хранения и перевозки наркотических средств, по которым проводятся дальнейшие следственные действия.

Особое внимание в ходе операции уделяется пресечению административных правонарушений.

Всего зафиксировано 1582 таких случая.

Среди них: 11 фактов нарушения правил реализации алкогольной продукции, 10 случаев мелкого хулиганства, 89 фактов распития спиртных напитков или появления в общественных местах в состоянии опьянения, 6 нарушений законодательства об административном надзоре, 10 случаев нарушения правил оборота гражданского и служебного оружия, 24 факта выезда на встречную полосу и 8 случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Правоохранительные органы подчёркивают, что проведение операции «Правопорядок» будет продолжено.

В её рамках сотрудники полиции усиливают контроль за соблюдением общественного порядка, проводят профилактические беседы с населением, разъясняют нормы действующего законодательства и напоминают о необходимости строго соблюдать правила и законы.

Обеспечение безопасности и правопорядка — общая задача, в которой важна ответственность каждого гражданина.