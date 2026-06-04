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Наркокурьер перевозил наркотики из Алматинской области в Шымкент

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте задержан подозреваемый в распространении крупной партии синтетических наркотиков.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя Алматинской области, который, по версии следствия, занимался сбытом наркотических веществ на территории мегаполиса.

При осмотре автомобиля, на котором передвигался подозреваемый, в багажном отделении было обнаружено и изъято более одного килограмма синтетических психотропных веществ.

По данным полиции, мужчина осуществлял незаконную деятельность с прошлого года. Наркотики доставлялись из Алматинской области в Шымкент и распространялись через систему тайниковых закладок. Координаты мест их расположения передавались через мессенджеры.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия.

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