Наркокурьер перевозил наркотики из Алматинской области в Шымкент

В Шымкенте задержан подозреваемый в распространении крупной партии синтетических наркотиков.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя Алматинской области, который, по версии следствия, занимался сбытом наркотических веществ на территории мегаполиса.

При осмотре автомобиля, на котором передвигался подозреваемый, в багажном отделении было обнаружено и изъято более одного килограмма синтетических психотропных веществ.

По данным полиции, мужчина осуществлял незаконную деятельность с прошлого года. Наркотики доставлялись из Алматинской области в Шымкент и распространялись через систему тайниковых закладок. Координаты мест их расположения передавались через мессенджеры.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия.