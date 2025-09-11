В Шымкенте пресекают факты распространения и употребления запрещённых веществ

В Абайском районе города Шымкента прокуратура последовательно реализует мероприятия в рамках концепции «Закон и Порядок», уделяя особое внимание профилактике наркопреступности и формированию у населения стойкого отрицательного отношения к употреблению запрещённых веществ.

Сотрудники прокуратуры совместно с уполномоченными органами организовали ряд рейдовых мероприятий, в ходе которых был проведён комплекс проверок и оперативных действий.

Так, в дачном массиве Кайнарбулак проведён обход 13 заброшенных домов, которые нередко становятся местом сбора лиц, склонных к противоправным действиям.

В ходе рейда задержан один гражданин, находившийся в состоянии наркотического опьянения.

По данному факту приняты процессуальные меры в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, в микрорайоне Игилик выявлены факты незаконного хранения наркотических средств.

По результатам проверки зарегистрированы два уголовных дела, которые находятся в производстве.

Подобные мероприятия позволяют своевременно пресекать деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также выявлять лиц, причастных к их распространению и употреблению.

Особое внимание уделено также увеселительным заведениям, где зафиксированы случаи использования так называемых «веселящих газов».

В ходе проверки изъято 41 газовый баллон, представляющий угрозу для здоровья и жизни молодых людей.

Подчёркивается, что подобные вещества, несмотря на их кажущуюся безобидность, могут вызывать серьёзные осложнения и представляют опасность для организма.

Параллельно с рейдовыми мероприятиями прокуратурой Абайского района Шымкента проведена разъяснительная работа среди населения.

С жителями района обсуждены вопросы негативного влияния наркотических веществ на здоровье, а также разъяснены меры уголовной и административной ответственности, предусмотренные за их хранение, распространение и употребление.

Работа в данном направлении будет продолжена на системной основе.

Органы прокуратуры подчёркивают, что профилактика наркопреступности возможна только при совместных усилиях государства и общества, а защита здоровья и безопасности граждан остаётся приоритетной задачей.