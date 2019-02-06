В Туркестанской области показатель общей смертности снизился на 4,3% и составил – 4,6 в сравнении с 12 месяцами 2017 года (за 12 мес. 2017г. — 4,8).

Показатель материнской смертности – снизился на 35,9% и составил — 10,3 в сравнении с 12 месяцами 2017 года (за 12 мес.2017г.- 14,0). По итогам 2018 года область на 10 месте в республике по показателю материнской смертности.

Показатель младенческой смертности – снизился на 10,4% и составил – 8,6 в сравнении с 12 месяцами 2017 года (за 12 мес.2017г.- 9,5). По итогам 2018 года область на 6 месте в республике по показателю младенческой смертности.

Показатель смертности от туберкулеза составил -1,3 (за 12 мес.2017г.- 1,9) показатель в сравнении с прошлым годом снизился на 46,1%. По итогам 2018 года область на 16 месте в республике по показателю смертности от туберкулеза.

Показатель смертности от болезней системы кровообращения составил -119,1 (за 12 мес.2017г.- 131,4) показатель в сравнении с прошлым годом снизился на 10,3%. По итогам 2018 года область на 13 месте в республике по показателю смертности от болезней системы кровообращения.

Показатель смертности от злокачественных новообразований составил -45,2 (за 12 мес.2017г.- 48,9) показатель в сравнении с прошлым годом снизился на 8,1%. По итогам 2018 года область на 17 месте в республике по показателю смертности от злокачественных новообразований.

Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6%, по итогам года составил — 0,08 (2017г. – 0,08). Показатель распространенности в сравнении с прошлым годом на одном уровне.

По итогам 2018 года область на 13 месте в республике по показателю удержания распространенности ВИЧ-инфекции.