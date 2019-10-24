В Шымкент приехал министр здравоохранения Республики Казахстан. Елжан Биртанов ознакомился с работой ряда медицинских учреждений города, в том числе и городского перинатального центра.

Роддомы страны стали предметами тщательной проверки. Скелеты в шкафу у перинатальных центров стали искать после того, как в Атырау живого младенца оставили умирать, дабы не исправлять в документах графу — мертв. В Шымкенте сейчас проверяют 187 зарегистрированных в 2018 году случаев мертворождения. По этому поводу, встретиться с медиками сегодня в миллионный город приехал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

— То есть у вас получается из четверых умерших, трое умерли до родов. Только один умер после родов.

— По тем 187 случаям мы на экспертизу отправили случаи мертворождения. И у нас из 187 получилось только 6 случаев которые могли войти в младенческую раннюю неоноталию.

— Мы теряем детей.

— Да цифры говорят сами за себя. Но внутри этих цифр если смотреть, но и процент выживания в весовой категории особенно критических, экстремально низких и низких массы, она выросла.

С шымкентскими медиками у чиновника состоялся разговор открытый. Биртанов призвал не скрывать младенческую смертность, и составлять реальную статистику. Только так в действительности, можно вскрыть проблемы казахстанской медицины и найти пути их решения.

«В присутствии главврача и коллег, не нужно наказывать врача и заведующих за это, наоборот пусть показывают, фиксируйте. Мы даже с вас этого не требуем. Но вы должны понимать что причины это первичная медико санитарная помощь, недостаток кадров, причин много. И мы будем устранять в соответствии с дорожной картой», говорит Биртанов.

Особенно остро сейчас в стране стоит вопрос с дефицитом кадров. Квалифицированные врачи уходят в частный сектор. Там и отношение в медикам лучше, и зарплаты в разы больше. Министр здравоохранения напрямую призвал главврачей перинатального центра Шымкента сократить расходы, чтобы тем самым повысить зарплаты врачам.

— Сколько зарплата у врача реаниматолога?

— 300

— Платите 600! Вы сами им утверждаете?

— Да. После повышения мы утвердили ему зарплату, у него 450.

— Сократите ненужный расход. И вот это все что освободилось, отдайте тем дефицитным специальностям. Пусть врач-реаниматолог 500-600 тысяч получает. Что это такое?

В городском перинатальном центре Шымкента на свет появляются 8 тысяч детей в год. Именно сюда отправляют рожениц со сложными патологиями. Здесь выхаживают и недоношенных детей. Всего в медучреждении работают больше 400 медицинских сотрудников.

Анастасия Новикова