В Шымкенте снизили уровень материнской смертности

В Шымкенте снизилась общая смертность, а случаи материнской смертности не регистрируются с начала года. Об этом сообщил руководитель городского управления здравоохранения.

В Шымкенте общая смертность снизилась на 8 процентов. Младенческая — сократилась на почти 21 процент. Случаев материнской смертности с начала года вообще не зарегистрировано. Кроме того, на две трети снизилась смертность от туберкулеза, а от болезней системы кровообращения скончалось на 6,5 процентов меньше людей, чем годом ранее.

«У нас есть радостная новость! У нас – очень низкие показатели детской смертности. У нас во всём есть свои показатели. В прошлом году, например, смертность была 8,6 процента, а в этом году уже 8,5 процентов. Сейчас ещё ниже — на уровне 7,5 процентов. Что касается общей смертности, по сравнению с прошлым годом — на 8 процентов снизилась», — сообщил на брифинге руководитель управления здравоохранения г. Шымкента Нурлыбек Асылбеков.

В поликлиниках города внедряется проект по определению лучшего центра медицинской практики. В этом году в проекте участвуют четыре поликлиники. В медицинских организациях города для взрослых открыты отделения онкогематологии и нейрохирургии. А на базе онкологического комплекса запущены центры позитронно-эмиссионной томографии и лучевой терапии.

«Что касается больниц, то в настоящее время у нас более 4 тысяч коек. Есть 15 государственных и 25 частных больниц. Тенденция, о которой мы говорим, заключается в том, что количество коек в частных учреждениях увеличивается. Мы хотим за счёт усиливающейся конкуренции улучшить качество оказываемых услуг. Сейчас у нас, как вы знаете, ещё началось строительство многопрофильной университетской клиники на 800 коек«, — говорит Нурлыбек Асылбеков.

Для оказания качественных медицинских услуг населению, в Шымкенте аккредитованы 10 медицинских организаций. В текущем году планируется провести аккредитацию еще 17 учреждений здравоохранения. Кроме того, в этом году будет проведен капитальный ремонт зданий городской поликлиники №5 и клинической больницы №1 на сумму 1 миллиард 193 миллиона тенге. А в целях улучшения материально-технической базы, планируется закупить 151 единицу медицинской техники на 3,5 миллиарда тенге.