После нашумевших истории со школьными драками в Туркестане требования к работе акимов городов и районов возрастут.

С этого года работу акимов районов будут оценивать по индексу развития ребенка сказал аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев в ходе отчетной встречи с населением:

«Что такое индекс развития ребенка. Работа акимов района на вверенной ему территории будет оцениваться по особой шкале: будут учитываться многие факторы, такие как: насколько созданы условия для всестороннего развития ребенка, защищены ли права детей, количество детей обеспеченных детским садом, наличие школ с трехсменным обучением, преступность среди несовершеннолетних, а также охват детей в спортивных секциях».

Аким также отметил ответственность родителей за воспитание детей. В 2015 году в области было 9 неблагополучных семей, в 2017 году их число возросло в три раза и достигло 25. Исследователи провели опрос среди детей половина родителей не знают того, чем заняты дети перед компьютером.

Шынар Оразова