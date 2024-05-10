Материнская и детская смертность сократилась в Шымкенте

В Шымкенте сократилась детская смертность.

По итогам прошлого года, на 1,5% меньше зарегистрировано случаев гибели младенцев. Такие данные озвучил глава горздрава. По словам Нурлыбека Асылбекова, показатели улучшились благодаря новым технологиям и усилиям медиков.

У врачей городского перинатального центра появилась возможность спасать малышей сразу после рождения. В медучреждении открыта неонатальную хирургию, которая позволяет спасать новорождённых с пороками развития.

Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента:

«В 2021 году показатели по детской смертности достигали 8,5%, в 2022 году 8,1%, эту динамику мы снизили до 7,1%. Мы этому очень рады. В дальнейшем работы будут продолжаться».

Глава горздрава также рассказал, что охрана здоровья матерей и детей относится к их приоритетному направлению. Тем не менее бывают и печальные случаи. С начала этого года в перинатальном центре погибла одна роженица. Несмотря на все усилия медиков, женщина скончалась: у нее оторвался тромб. Главный врач Шымкента отметил, что по данному факту ведется расследование.

Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента:

«Сейчас идут разборы, проверяется департаментом медфармконтроля. Проверка проведена. Мы стараемся, чтобы беременных матерей госпитализировали, просмотрели, то есть честно сказать перестраховались».