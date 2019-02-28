Весна – прекрасная пора! Просыпается природа и не только… Все хоть раз в жизни употребляли термин «весеннее обострение». Так вот, у кого оно случается и как бороться с этой проблемой?

В медицине такого термина, как оказалось, не существует. В период весенних и осенних месяцев у людей с психическими расстройствами происходит рецидив – усиливается нервозность, возрастает частота неконтролируемых вспышек гнева, происходит наибольшее количество суицидов и возрастает частота преступлений разного характера.

К наиболее распространенным психическим заболеваниям относят:

— злоупотребление алкоголем и наркотическими средствами;

— нарушения в питании: переедание, ботулизм, анорексия;

— поведенческие расстройства;

— нарушения сна;

— шизофрению;

— болезнь Альцгеймера.

Люди, которые страдают хоть одним из выше перечисленных психических заболеваний (именно заболеваний, а не пагубных привычек, как многие могут подумать, прочитав первые несколько пунктов) весной, как правило, более уязвимы. Кстати, в Шымкенте и Туркестанской области «весеннее обострение» начинается чуть раньше, чем в других регионах. Начиная с февраля по апрель, звонков в скорую помощь с просьбой вызвать «психбригаду», становится в разы больше.

Существуют «агрессивные психи» и «тихие» (под этими «народными» названиями подразумеваются разные диагнозы).

Агрессивные – ведут себя неадекватно даже на взгляд человека непосвященного: громко кричат на улице или дома, пытаются вступить в драку с первым попавшимся прохожим, прыгнуть под колеса проезжающих машин, грозятся взорвать газовый баллон в квартире, к примеру. Одним словом, активно демонстрируют неадекватно-агрессивное поведение.

Что нужно сделать? Набрать на телефоне номер скорой медицинской помощи и попросить выслать «психбригаду». Старайтесь не контактировать с такими людьми, а тем более смеяться над ними. Не забывайте, что они больны и нуждаются в помощи и лечении.

Тихие, как правило, не доставляют хлопот окружающим (если, конечно, это не самые близкие люди). Но это не значит, что их проблемы менее значимы и их недуги не нужно лечить. Они также могут закончиться весьма плачевно.

Одной моей коллеге вот уже два десятилетия пишет письма верный «читатель». Письма самые настоящие, бумажные, в конверте с почтовыми марками и штемпелем. С периодичностью 1-2 недели почтальон приносит в редакцию весточку от этого человека. А вот смысл текста, который он пишет, понятен, скорее всего, только ему.

С несколькими образцами таких писем я и отправилась за консультацией в областной психоневрологический диспансер. Как пояснила Айнура Умарбекова, психолог областного психоневрологического диспансера, у этого человека, вполне возможно, шизофрения.

«Для более точного диагноза ему стоит все-таки пройти медицинское обследование. Ну, или для начала пусть позвонит по номеру 46-66-45. Это служба психологической поддержки, которая находится в нашем лечебном центре», – посоветовала Айнура Умарбекова.

Звонки по данному номеру принимаются с 8 утра до 22 часов ночи.

И вот такой категории больных рекомендуется не затягивать с походом к врачу, иначе последствия могут быть серьезными.

Когда бить тревогу? Советы специалистов

Если близкий вам человек сильно изменился за последнее время и у него (у нее) периодически случаются:

— мысли о суициде;

— происходят неконтролируемые вспышки агрессии;

— неврозы без весомых причин;

— апатичное настроение;

— пристрастие к спиртному или же употребление наркотических средств,

то, срочно возьмите ситуацию в свои руки. Постарайтесь в спокойной обстановке, без нажима, выяснить причину таких изменений. В случае отказа беседовать с вами, оставьте ему (ей) номер телефона психологической поддержки. С 2016 года в Казахстане начал круглосуточно функционировать единый короткий номер «111». Это экстренная служба психологической помощи для людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Звонки можно осуществить как с мобильного, так и с городского телефонов. Звонки бесплатные. Изначально эта служба предназначалась только для приема звонков от детей и подростков, но как показала практика, взрослые не меньше нуждаются в моральной, психологической поддержке. И теперь это единый номер психологической, экстренной и консультативной помощи для всего населения Казахстана.

Кто чаще обращается и с какими вопросами?

Как правило, наибольшее количество звонков поступает в весенний период. Часто от школьников выпускных классов. Одни просят советов перед ЕНТ – как собраться с духом, а другие звонят уже после «проваленного» тестирования. Как выясняется, тестирование для школьников, да и для родителей этих детей очень тяжелое психологическое испытание. И случается, к сожалению, что некоторые выпускники, недобрав несколько баллов, сводят счеты с жизнью. Май 2015 года, город Актобе, старшеклассница одной из школ не дожила до ЕНТ, покончила жизнь самоубийством. Она оставила предсмертную записку: «Не вините никого. Чувствую, что не сдам ЕНТ. На выпускной тратиться не хотелось бы. Без меня будет легче, и кредит брать не надо. А так – простите». И подобных печальных историй немало.

По данным ВОЗ, первое место в мире по числу суицидов занимают КНДР и Гайана (страна на северо-восточном побережье Южной Америки), следом идет Южная Корея. Далее Танзания и Непал, а Казахстан занимает десятое место в международном рейтинге – 23,8 случая на 100 тысяч населения. За всю историю независимого Казахстана, по официальным данным, таким образом простились с жизнью более 100 тысяч человек, а пик пришелся на 1996 год. Тогда число официально зарегистрированных суицидов составило 4796. Затем число трагедий начало сокращаться и к 2014 году достигло минимальной отметки – 2957 человек. Однако в следующем 2015-м году произошел резкий всплеск – 3735 случаев суицида.

На второй строчке по количеству обращений – мужчины с суицидальными мыслями, по статистике именно эта категория населения чаще совершает самоубийства. Женщины, как правило, гораздо реже доводят «дело» до конца, прибегая только к неоднократным попыткам.

Звонки поступают и от подростков, которые подвергаются (подверглись ранее) сексуальному насилию.

Родители просят помочь в вопросах воспитания детей и ищут ответы на вопрос: «Как наладить взаимоотношения с собственным ребенком?»

По номеру «111» вы можете позвонить, если:

— потеряли близкого человека;

— подверглись насилию как физическому( в том числе сексуального характера) так и моральному;

— подвергаетесь давлению со стороны сотрудников госструктур;

— начальник на работе пытается «выжить» вас любым способом;

— страдаете алкоголизмом или же злоупотребляете наркотическими средствами;

— все чаще вас посещают мысли о суициде.

Звонок на «111» поможет людям с ограниченными возможностями, которым необходима психологическая поддержка; мужчинам и женщинам, которые страдают от бытового и психологического насилия в семье; школьникам, которые подвергаются давлению со стороны сверстников или педагогов.

Если вам кажется, что жизнь потеряла смысл, вас преследует череда непрекращающихся неудач, апатия, нежелание жить, то самый простой выход, который может быть поможет – звонок в круглосуточную службу психологической поддержки.

Наталья Провозина

Туркестанский областной психоневрологический диспансер:

46-60-22 – регистратура,

46-66-45 – служба психологической поддержки (телефон доверия).

«111» – бесплатная служба психологической помощи для населения

Республики Казахстан.