Для этого будет проведен анализ по республике.

Министерство внутренних дел намерено проанализировать вопрос проживания людей во временных строениях, передает Zakon.kz. Об этом сообщил заместитель внутренних дел РК Юрий Ильин.

«Законодательно на сегодняшнее время у нас урегулирована самостоятельная регистрация собственниками жилья, своего имущества через акиматы, ЦОНы. Вы помните, раньше были вопросы, связанные с коррупционными рисками, это земельная инспекция, архитекторы, газ, в том числе подразделения МЧС. Мы ушли от этого факта, что уменьшили нагрузку получения разрешения введения в эксплуатацию жилищного строительства. К сожалению мы видим результат, что недобросовестные застройщики, в том числе частного сектора, которые строят на своей территории временные сооружения, сдают их жителям, которые нуждаются в жилье», — отметил Ильин.

Он отмечает, что здесь должна быть солидарная ответственность и тех жителей, которые строят временные сооружения, и сдают их в аренду, не соблюдая норм противопожарной безопасности.

«В данном случае, который произошел, предусматривается уголовная ответственность по факту происшествия. Мы сделаем анализ полностью по республике, чтобы вносить в правительство, чтобы решать данный вопрос с временными жильем, запрещающий его эксплуатацию для жилья населения», — сказал замминистра.