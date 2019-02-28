По информации министерства, так называемые «помогайки» и «бегунки», как правило, представляются помощниками работников СпецЦОНов. После чего, за якобы ускоренное решение всех вопросов просят деньги с казахстанцев.

Выяснилось, что такие факты до сих пор имеют место в некоторых учреждениях страны.

В этой связи, сотрудники департамента собственной безопасности МВД провели операции по выявлению и задержанию таких «добровольцев» в казахстанских СпецЦОНах.

Например, в Талдыкоргане задержали местного жителя. Мужчина получил 15 тысяч тенге за якобы решение вопроса по восстановлению утерянного водительского удостоверения.

В алматинском СпецЦОНе также задержали горожанина, который получил 50 тысяч тенге, предложив свою «помощь» в регистрации автомашины.

В Павлодаре при получении 30 тысяч тенге был задержан посредник, который за эти деньги обещал быструю и беспрепятственную выдачу водительского удостоверения.

19 февраля в Шымкенте поймали мужчину, который, представившись сотрудником спецЦОНа, получил 60 тысяч тенге за быструю выдачу водительских прав.

В Специализированном ЦОНе Сайрамского районаТуркестанской области 22 февраля задержали посредника, просившего за содействие в получении госномера 50 тысяч тенге.

Как отметили в МВД, сейчас по всем выявленным фактам мошенничества проводится расследование. Виновные люди понесут установленную законодательством ответственность.