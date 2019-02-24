В Шымкенте ищут дочерей Екатерины Виориди.
С просьбой помочь в поиске, к жителям Шымкента обратилась одна из дочерей Екатерины Георгиевны. Женщина ищет своих родных сестер. Просьбу она опубликовала на странице в facebook в группе»Чимкент — забытый город».
«Здравствуйте все чимкентцы! Меня зовут Анастасия Некрасова.
Родилась я в Чимкенте в 1985 году.
Ищу своих сестер по матери.
Наша мама — Вориди Екатерина Георгиевна 6.12.1954 года рождения.
Мама родила за свою жизнь пятерых девочек.
С ней жила только первая дочь, которая родилась в 1973 году.
Так случилось, что стальных четверых отдавала прямо из роддома в другие семьи, оставляла.
В 90е годы мама уехала в Грецию.
Обращаюсь ко всем кто это читает, пожалуйста, если вы хоть что нибудь знаете о моих сестрах-отзовитесь!»
На фото наша мама Вориди Екатерина, — озвучила просьбу Анастасия.