В Шымкенте ищут дочерей Екатерины Виориди.

С просьбой помочь в поиске, к жителям Шымкента обратилась одна из дочерей Екатерины Георгиевны. Женщина ищет своих родных сестер. Просьбу она опубликовала на странице в facebook в группе»Чимкент — забытый город».

«Здравствуйте все чимкентцы! Меня зовут Анастасия Некрасова.

Родилась я в Чимкенте в 1985 году.

Ищу своих сестер по матери.

Наша мама — Вориди Екатерина Георгиевна 6.12.1954 года рождения.

Мама родила за свою жизнь пятерых девочек.

С ней жила только первая дочь, которая родилась в 1973 году.

Так случилось, что стальных четверых отдавала прямо из роддома в другие семьи, оставляла.

В 90е годы мама уехала в Грецию.

Обращаюсь ко всем кто это читает, пожалуйста, если вы хоть что нибудь знаете о моих сестрах-отзовитесь!»

На фото наша мама Вориди Екатерина, — озвучила просьбу Анастасия.