90-летняя жительница Польши Изабелла Котарба, которая разыскивала казахстанскую семью, нашла ее в России, сообщает Тengrinews.kz.

В конце 1930-х годов женщину с мамой и сестрой депортировали в Казахстан. Им негде было жить, поэтому в тяжелое время семье помогла жительница села Макинка Акмолинской области Устинья Миринчук. Она позволила Изабелле и ее детям жить в доме, заботилась и делилась с ними последним куском хлеба.

После войны Изабелла вернулась в Польшу, но никогда не забывала об Устинье. Много лет она писала письма, но ответа не было. И только в 1970 году получила от нее письмо с приглашением в Макинку. Семьи еще какое-то время переписывались, но однажды связь между ними оборвалась, а письма с адресом до наших дней не сохранились.

Поиском знакомых занималась ее дочь Ула. Она искала Максима и Устинью Миринчук из села Макинка в Акмолинской области. Позже в сельском акимате нашли 58-летнюю внучку — Татьяну Миринчук. Она очень обрадовалась неожиданным известиям. Ей передали контакты Улы, чтобы они могли связаться и встретиться друг с другом в России или Польше, а может, и в Казахстане.

Женщина рассказала, что помнит тетю Изабеллу и ее семью.

«Они приезжали в гости к бабушке Устинье в 70-х годах. Мой папа Петр и бабушка ездили встречать. Потом наши ездили к ним в гости. Мне тогда было 12 или 13 лет. К сожалению, бабушка умерла в 1985 году, а дед Максим — в 1988-м. Мой папа скончался в 1993-м, он похоронен в Казахстане. После его смерти мы забрали маму в Россию, не хотели оставлять ее одну. Она умерла в прошлом году», — рассказала Татьяна Миринчук.

У Максима и Устиньи Миринчук было трое сыновей — Анатолий, Петр и Иван.

Позже, в 80-х годах, семья старшего сына переехала в Ростовскую область (Россия), а младшего — в Алматинскую. Средний сын остался дома заботиться о родителях. Дочь Петра Миринчук — Татьяна получила высшее образование в Омской области (Россия) и осталась там после учебы.

Сейчас женщина проживает в поселке Марьяновка, что в 50 километрах от Омска. Работает учительницей начальных классов. Она отметила, что имеет двух младших сестер, одна проживает в Германии, другая — под Омском. Татьяна воспитывает сына и дочь, а также двух внуков.