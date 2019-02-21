В Шымкенте проходит республиканский отборочный турнир по футболу среди юношеских команд Казахстана.

Как снег на голову свалились на Шымкент обильные осадки. Футбольные поля не просто припорошило, их завалило снегом. Но разве может непогода помешать азарту и желанию 15-летних футболистов, что приехали в Шымкент на предварительный этап республиканского турнира среди юношеских команд драться за победу в финале.

Футбол игра всепогодная. И нынешний редкий снег в Шымкенте — не повод переносить важные встречу предварительного этапа республиканского чемпионата «Жастар» среди юношеских команд. Всего принять участие в турнире собрались 19 команд со всех регионов Казахстана.

Евгений Шкарин, президент академии футбола «Онтустик»: «Мы, конечно, не Турция где 360 дней в году солнце, но в феврале именно из-за наших климатических условий у нас проводятся турниры по футболу. Сейчас идет республиканский турнир среди подростков 2003 года рождения. Погода не влияет и не может изменить график встреч, календарь уже сверстан».

В распоряжении команд восемь первоклассных современных полей. Матчи проходят под таким накалом, словно речь идет о чемпионате мира, ведь футболистам нужна не только победа здесь и сейчас. У этого турнира еще более масштабная задача — отобрать лучших, которые будут представлять не только регион, но и страну на более значимых чемпионатах.

Судья Сергали Оспанов, главный судья соовенований: «Этот турнир ежегодно проводит федерация футбола. Собрались 19 команд, которые мы разбили на четыре подгруппы. Отмечу, счто с каждым годом уровень мастерства детей растет».

Пока идет турнир на одном поле на соседнем тренируются мальчишки помладше. У них сегодня важная тренировка. Вратарей обучает тонкостям голкиперского мастерства приглашенный специалист из России.

Александр Горошинский: «Я не первый год в Казахстане. А по Шымкенту хочу сказать, что здесь великолепная база, столько детей можно привлечь, обучить. В общем созданы все условия, благодаря руководству нашей академии «Онтустик»».

Турнир подведет итоги 24 февраля и пока трудно сказать, кому улыбнется на этот раз фортуна, ведь настрой у всех команд боевой.

Ирина Казорина