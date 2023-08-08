Более 2 млрд тенге выделено на повышение спортивного потенциала

В Шымкенте ведется системная работа по развитию массовых видов спорта.

В целях повышения спортивного потенциала подрастающего поколения проводится ряд мероприятий. В этом году из государственного бюджета выделено 2 млрд 323 млн тенге. Данные средства способствуют развитию спорта в регионе, говорят специалисты.

К главной уличной игре — футболу, Мансур пристрастился совсем маленьким. Он мог днями пропадать на поле с братом, и вскоре стало понятно, что это для него больше, чем увлечение. В копилке Мансура уже 20 медалей.

Мансур Турганбеков, юный футболист:

«Я в футболе с 7 лет. Раньше с интересом смотрел как мой брат со своими друзьями футбол. И я начал увлекаться спортом. В будущем хочу играть в «Ордабасы», а из европейских команд мечтаю в «Реал мадрид, Барселона». Поэтому сейчас активно тренируюсь и иду к своей целе».

Сейчас по всей стране детям и подросткам, увлекающимся спортом, созданы все условия. Есть возможность бесплатно записаться в любую спортивную секцию. В этом году в Шымкенте более 14 тысяч ребят бесплатно посещают спортивные секции.

Атабек Айбекович, директор спортшколы:

«Сейчас футболя является самым популярным видом спорта во всем мире. Поэтому родители охотно отправляют своих детей заниматься этим спортом. Футбол дает много возможностей. Это в первую очередь — командная игра. Наша казахстанская сборная, как видите, очень хорошо начала играть. Думаю — это хороший знак».

Шохриза Ирискулова, заместитель директора по учебной части спортшколы:

«Для участия в данной программе необходимо предоставить справку о состоянии здоровья ребенка и документы родителей. Потом мы записываем детей по программе даму-бала. Как только подойдет очередь, ребенок начнет заниматься»

Для маленьких шымкентцев открыты двери в 20 спортивных направлений. Среди них — теннис, футбол, плавание, волейбол, борьба и шахматы.

Максат Орынбаев,руководитель отдела массового спорта и инфраструктуры управления физической культуры и спорта г. Шымкента:

«Сейчас в городе выполнятся ряд задач. На сегодняшний день около четырёх тысяч детей, разных возрастных категориий, бесплатно занимаются футболом»

В этом году из государственного бюджета на проект подушевого финансирования выделено свыше двух миллиардов тенге.