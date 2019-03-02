Завтра, 2 марта в Шымкенте откроется первый в стране оптово-распределительный центр с гипермаркетом «GraMad» .

Напомним, Глава государства подчеркивал необходимость создания ОРЦ. И первый такой открывается в Шымкенте. А благодаря тому, что товаропроизводители могут сдавать свою продукцию напрямую, без посредников, стоимость продукции в гипермаркете «GraMad» на 15% ниже, чем на рынке.

Кроме того, в этом гипермаркете открывается аллея «Шымкент онимдери (Покупай наше), направленная на поддержку отечественных производителей.

Отметим, ОРЦ и гипермаркет открываются при поддержке акимата города.

Место проведения: ул. Жибек жолы, 58. Начало: 09:50