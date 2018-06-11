В Шымкенте по случаю 20-летия Астаны открылся новый Центр занятости и социальных услуг, работающий по принципу одного окна.

Здесь населению свои услуги оказывают отделы предпринимательства, занятости и социальных программ города Шымкента, а также филиал «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Южно-Казахстанской области. Отметим, что центр введен в эксплуатацию в рамках Послания главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

Посетив и ознакомившись с работой Центра, где услуги гражданам оказывают в цифровом формате, аким области Ж.Туймебаев положительно оценил его работу. Побеседовав с жителями, глава региона поручил активизировать работу в этом направлении и создать все условия получателям услуг.

Стоит отметить, что работа Центра направлена на оказание социальной поддержки безработных и малообеспеченных семей, инвалидов и лиц, отбывших наказание. Центр занятости населения полностью функционирует в цифровом формате. В частности, для граждан предусмотрены такие виды услуг, как электронная справка, сектор самообслуживания, услуги Call-центра и цифрового кабинета.

На сегодня в соответствии с планом на 2018 год более 3000 бывших безработных жителей Шымкента обеспечены постоянной работой, 1154 молодых выпускника учебных заведений получили направление на молодежную практику. На оплачиваемые общественные работы привлечены около 900 граждан.

Пресс-служба акима ЮКО