В Ордабасинском районе при поддержке «Jusan bank» открылся кирпичный завод

В Ордабасинском районе открылся новый кирпичный завод Bokei. Новое производство обеспечило рабочими местами 45 местных жителей.

Проект реализован благодаря льготной кредитной линии «Jusan bank» почти на 2 млрд тенге по государственной программе «Национальный проект по развитию предпринимательства на 2020-2025 гг».

Новый завод в сутки выпускает от 100 до 150 тысяч кирпичей 5-ти различных стандартов. Завод оснащен передовым оборудованием произведённым в Японии, Греции и Украине. Главная особенность производства – полная автоматизация технологической цепочки, от замеса исходного сырья до выдачи и упаковки готовой продукции.

«Наш конвейер полностью автоматизирован: японские роботы собирают кирпич после сушки и отправляют его на обжиг.Греческие автоматы затем вынимают, пакуют и готовят продукцию к отправке. Все технологично и экологично. Работает на производстве 45 человек в три смены. Средняя заработная плата 150-200 тысяч тенге.» — рассказывает владелец кирпичного завода «Bokei» Нуралы Абишев.

На открытие нового завода были приглашены руководители области и района. Чиновники проявили живой интерес к предприятию. Подобные высокотехнологичные производства не часто открываются в области, и пользу для областной казны трудно переоценить.

«Это предприятие будет в год перечислять в бюджет Ордабасинского района 200 миллионов тенге налогов. Как вы знаете в нашей области строится очень много новых объектов. Стройки ведутся везде и такое предприятие, выпускающее кирпич высокого качества будет очень востребовано.» — говорит заместитель акима Туркестанской области Арман Жетписбаев,

Все ключевые специалисты предприятия прошли стажировку за рубежом. Но рабочий коллектив жители Шымкента и области проходившие обучение непосредственно на производстве. Как отмечают руководители завода реализовать этот проект смогли во многом благодаря кредитной линии «Жусан банка» .

“Jusan Bank” полностью поддерживает экономическую политику государства. Мы понимаем важность таких проектов для региона поэтому с большим энтузиазмом приняли в работу этот проект. На него было выделено порядка 2-х миллиардов тенге, 6 процентов из них платит сам заёмщик, остальные субсидируются в рамках государственной программы поддержки бизнеса через фонд «Даму». Хотелось бы подчеркнуть важность таких программ, потому что без такой мощной гос.поддержки предприятию было бы значительно сложнее.» — рассказал управляющий директор «Jusan Bank» Қуаныш Уласбеков,

Финансирование строительства кирпичного завода «Бокей» далеко не последний проект «Жусан банка» и он готов инвестировать как предприятия так и физические лица. Как говорят руководители кредитного учреждения банк выбрал «оранжевый путь» это значит быть открытым идти на контакт и делать всё чтобы клиент оставался довольным.

Лицензия № 1.2.35/225/37 от 07.04.21 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.