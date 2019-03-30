В субботу и воскресенье, 30 и 31 марта, ЦОНы будут работать в обычном режиме. Продолжат оказание услуг по оформлению документов, удостоверяющих личность.

Также в ЦОНах можно будет пройти регистрацию по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба МВД, информацию подтвердили и в пресс-службе в АО «Правительство для граждан» по г. Шымкенту.

Прием граждан будет осуществляться с 9.00 до 20.00. Как объяснили в МВД, работа ЦОНов в выходные связана с ростом желающих пройти регистрацию для получения адресной социальной помощи, которая существенно повысится с 1 апреля.