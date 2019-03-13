45 миллионов евро кардинально изменят шымкентский центральный стадион имени Кажимукана. Он превратится в самое современное спортивное сооружение мегаполиса.

Уже в апреле этого года центральный стадион имени Кажымукана будет закрыт на реконструкцию. Об этом сообщил руководитель управления физической культуры и спорта города Алибек Нуртаев.

По его словам, такого европейского спортивного комплекса в Казахстане еще нет, но он появится именно в Шымкенте. Сегодня в Шымкент приехал представитель компании из Словакии. Зарубежный гость ознакомился с нынешним состоянием стадиона. Но своими впечатлениями с журналистами делиться не спешил. Каким будет новый стадион тоже пока осталось под завесой тайны. Условия договоренности еще полностью не обговорены.

Однако, местные власти уверены, что уже в 2020 году южане получат возможность болеть за свою команду уже в новом спорткомплексе.

Алибек Нуртаев, руководитель управления физической культуры и спорта города Шымкент: «Уже в следующем году мы сможем тренировать своих спортсменов на полях и дорожках нового стадиона. Он будет по всем стандартам Европы. Сейчас готовится проектно-сметная документация. В скором времени начнутся работы.»

Сарбиназ Алдабергенова